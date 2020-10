Dremptse Iris toont paalsport bij Holland’s Got Talent

DREMPT – De Dremptse Iris Jaspers (14) is zaterdag 3 oktober te zien in het televisieprogramma Holland’s Got Talent. Ze laat hier haar prestaties zien op het gebied van de paalsport en aerial hoop.

Iris hoopte dit jaar weer mee te kunnen doen aan het NK Paalsport, waar ze vorig jaar de tweede plaats behaalde, maar dat gaat dit jaar in verband met corona niet door. Haar deelname aan Holland’s Got Talent is een nieuwe uitdaging en minstens zo spannend, het is Iris’ eerste optreden op televisie.

Paalsport is echt iets anders dan sexy paaldansen, vertelde Iris eerder in een interview aan Regiobode. De sport draait om kracht en flexibiliteit en is een stuk moeilijker dan je denkt. Iris trainde in de aanloop naar het NK wel vijf of zes keer per week, telkens twee uur. Het harde werk werd beloond met een tweede plaats.

In de sport kan Iris haar creativiteit kwijt, ze bedenkt zelf een thema, de aankleding en presentatie en maakt samen met haar trainster de choreografie. Bij het onderdeel aerial hoop gebruikt ze een ijzeren hoepel.

Holland’s Got Talent is zaterdag 3 oktober vanaf 20.00 uur te zien op RTL4.