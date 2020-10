Dorpskerk luidt klokken voor Moria

RHEDEN – Op dinsdag 29 september om 9.30 uur ‘s ochtends luidden kerken rond het Plein in Den Haag en in heel Nederland acht minuten en 20 seconden de kerkklokken. Deze dag werd de petitie #500kinderen overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van de Tweede Kamer. De petitie richt zich niet alleen op jonge kinderen, maar ook op oudere minderjarigen die in Griekenland vastzitten nadat het vluchtelingenkamp Moria is afgebrand. Meer dan 100.000 mensen hebben de petitie ondertekend. Initiatiefnemers zijn de PKN (Protestantse Kerken in Nederland) en onder meer Vluchtelingenwerk en Defence for Children. Ook 173 gemeenten en 5 provincies hebben de petitie ondertekend. De petitie verwoordt de onvrede over het kabinet, dat ‘helaas halsstarrig vasthoudt aan de cynische deal om slechts honderd vluchtelingen op te vangen’.

De protestantse gemeente van Rheden wil hier ook graag gehoor geven. Omdat de informatie hierover te laat in Rheden aankwam, kon hier niet tijdig genoeg aandacht aan worden gegeven. Daarom zullen in Rheden de klokken van de Dorpskerk 500 seconden geluid worden op dinsdag 6 oktober vanaf 10.00 uur.