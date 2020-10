Doesburg Vertelt start live vanuit het Stadhuis

DOESBURG – Op woensdag 28 oktober om 13.15 uur geven kinderburgemeester Matthijs de Jager en burgemeester Loes van der Meijs van Doesburg het officiële startsein voor Doesburg Vertelt. Hiermee komt HetHuisDoesburg de belofte na die de burgemeester in januari van dit jaar uitsprak tijdens de nieuwjaarreceptie: “Onze stad krijgt in 2020 eindelijk een canon, en Doesburg zou Doesburg niet zijn als dat niet op een heel eigenzinnige manier zou gebeuren.” Nu is het zover. De testfase van Doesburg Vertelt gaat van start.

De komende twaalf weken verschijnt op www.doesburgvertelt.nl iedere dinsdag een nieuw verhaal over de stad. Die verhalen kunnen gaan over de dag van gister of over lang vervlogen tijden, of over iets daar tussenin. Het worden in ieder geval lekker leesbare verhalen, voor jong en oud. De verhalen worden extra aantrekkelijk aangekleed met veel beeld, video en audiofragmenten. Zo is er tot half november aandacht voor het portret van een nagenoeg vergeten Doesburgse familie uit de 18e eeuw, voor het extreem hoge water in 1995, dit jaar 25 jaar geleden, een verhaal over bepaalde gebeurtenissen in november 1813 én over het ‘binnen en buiten’ van een bijzonder Doesburgs huis.

Grafisch vormgever Han Jansen is een van de drijvende krachten achter het initiatief. Jansen: “Doesburg Vertelt is geen doel op zich, maar een middel dat we gebruiken om meer mensen vertrouwd te maken met wat er zich de afgelopen eeuwen allemaal heeft afgespeeld in Doesburg. Gebeurtenissen die allemaal hun effect hebben gehad op het Doesburg van nu. Om die mensen te bereiken gebruikt Doesburg Vertelt meer dan alleen een verhaal dat is verpakt in een mooi vormgegeven boekje of in een multimedia-show.”

Vensters

HetHuisDoesburg wil niet alleen mensen bereiken die de geschiedenis van de stad al kennen. De lat ligt hoger. “Op termijn willen we de hele Doesburgse bevolking bereiken en dat vraagt om een totaal andere benadering. Dat bedoelde de burgemeester toen ze het in januari had over een eigenzinnigheid aanpak”, aldus Han Jansen.

Doesburg Vertelt wordt daarom geen statisch, maar een dynamisch en voortdurend veranderend project, dat is verdeeld in twaalf hoofdstukken, of vensters. De familie, het huis, de mens, de straat, de plek, het jaar, het bedrijf, het moment, het kunstwerk, het voorwerp en de uitspraak, dat zijn er elf. Vanaf woensdag 20 oktober gaat het project de testfase in. Vanaf januari bepaalt de Doesburgse bevolking welke verhalen er worden verteld. Daarbij bepaalt de inhoud van het verhaal hoe het er komt uit te zien. Dat kan een tekst zijn, een lied, een gedicht, een kunstwerk, een lezing, een sketch of iets totaal anders.

Het twaalfde venster heet Geschiedenis in de maak. Dat is een open uitnodiging aan Doesburgers om hun verhaal over het jaar 2020 op papier te zetten en zo samen met Doesburg Vertelt ook het leven van nu voor toekomstige generaties vast te leggen.

HetHuisDoesburg

In HetHuisDoesburg werkt een aantal Doesburgers sinds 2010 aan het ontsluiten van de geschiedenis van hun stad. Historici, erfgoedspecialisten, stadsgidsen en mensen uit de wereld van de marketing, vormgeving, media en communicatie combineren hun kennis, en werken samen aan ongebruikelijke en innovatieve projecten. HetHuisDoesburg werkte in het verleden onder andere aan DoMuS, stadsvertellingen, verschillende historische minizines, pop-up musea en meer. In een periode waarin de wereld steeds langzamer lijkt te gaan draaien, wordt daar dit nieuwe initiatief aan toegevoegd.

De verhalen van Doesburg Vertelt zijn te vinden op www.doesburgvertelt.nl. De makers zijn te bereiken via de website of via de Facebookpagina. De startbijeenkomst van woensdag 28 oktober wordt online gestreamd vanuit de Burgerzaal van het Doesburgse Stadhuis. Het evenement is voor iedereen live te volgen op het Youtubekanaal van DoesburgTV.

Doesburg Vertelt

Doesburg Vertelt 2020/1: Het portret van een nagenoeg vergeten Doesburgse familie uit de 18e eeuw.

Kijk op doesburgvertelt.nl.