Doesburg samen met buurgemeenten aan de slag met woningbouw in de Liemers

GEM. DOESBURG – De gemeente Doesburg heeft, samen met buurgemeensten Duiven, Montferland, Westervoort en Zevenaar, een Woonagenda opgesteld. Hierin is opgenomen hoe de gemeenten de woningbouw in de Liemers de komende jaren willen versnellen. De agenda is onlangs ondertekend.

De vraag naar woningen in de Liemers is groot en woningzoekenden hebben veel moeite om een geschikte woning te vinden op de gespannen woningmarkt. Omdat de vraag naar verwachting nog verder toeneemt, is nieuwbouw hard nodig. Voor de komende vijf jaar ligt de woningbehoefte in de Liemers op ongeveer 500 nieuwe woningen per jaar. Hiervoor zijn nog onvoldoende woningbouwplannen. Gedeputeerde Peter Kerris van de provincie Gelderland vindt het mooi dat er daarom een nieuwe woonagenda is gemaakt: “De komende vijf jaar moeten de bouw van nieuwe woningen worden versneld. De provincie ondersteunt gemeenten graag bij de uitvoering van de agenda, bijvoorbeeld vanuit ons Actieplan Wonen.”

Om aan de vraag te kunnen voldoen, moeten er voor de komende tien jaar nog voor zo’n tweeduizend woningen locaties worden gezocht in de Liemers, vooral in de grotere kernen. Bij het zoeken naar nieuwe woningbouwlocaties kijken gemeenten naar plekken binnen de bebouwde kom die geschikt zijn. Maar alleen daarmee is er nog niet voldoende plek. Daarom wordt er ook gekeken naar nieuwe locaties buiten de bebouwde kom. Naast inbreiding is er dus ook ruimte voor uitbreiding in de nieuwe Woonagenda.

Er is een tekort aan betaalbare koopwoningen met een prijs tot 250.000 euro. Daarnaast is er behoefte aan middeldure huurwoningen tot 850 euro. De Liemerse gemeenten stimuleren ontwikkelaars om tweederde van de woningen in deze betaalbare prijsklassen te bouwen. De gemeente Doesburg heeft, net als de gemeente Westervoort, al een flink aantal woningen in die prijsklassen en daar ligt die opgave dan ook lager.

De opgaven op het gebied van wonen voor de komende jaren zijn breder dan alleen de bouw van nieuwe woningen. Daarom hebben de Liemerse gemeenten afgesproken hun kennis en ervaring te delen en samen op te trekken als het gaat om onderwerpen als het toekomstbestendig maken van bestaande wijken of de huisvesting van arbeidsmigranten en spoedzoekers.”

Bij de uitvoering van die opgaven werken de Liemerse gemeenten samen met de 19 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen. Daar wordt onder andere gewerkt aan het uitvoeren van de Woondeal Regio Arnhem Nijmegen.