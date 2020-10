Dini Scherpenzeel 30 jaar organist

KLARENBEEK – Dit jaar is Dini Scherpenzaal uit Klarenbeek al dertig jaar kerkorganist. Zij begon in juli 1990. Voor het eerst nam zij plaats op een orgelbank in een kerk in Eerbeek om de eredienst te begeleiden. Haar ouders adviseerden haar om te solliciteren, zodat zij orgel zou blijven spelen. Zij hebben gelijk gehad. Dini’s regelmatige bijdrage aan de erediensten heeft haar gestimuleerd om zich verder te ontwikkelen in de muziek. Toen in 2000 een vacature kwam in Klarenbeek, heeft zij er niet lang over hoeven na te denken om de overstap te maken van Eerbeek naar de PKN Kerk in Klarenbeek. Op deze manier kon zij met haar gezin naar dezelfde kerk.

Nu, tien jaar later bij haar dertig jarig jubileum, had Scherpenzeel het plan om een concert te geven. Aan het begin van dit jaar is zij al begonnen met de voorbereidingen om in september een concert te verzorgen in de kerk in Klarenbeek. Maar dit kan helaas door corona niet plaatsvinden vanwege het beperkte aantal toegestane mensen in de kerkzaal. Zodra het mogelijk is wil de organiste alsnog dit concert houden. Intussen blijft ze plaatsnemen achter het orgel in de kerk om met veel plezier de samenzang te begeleiden.