Deze week collecte voor Brandwonden Stichting

REGIO – In de week van 4 tot en met 10 oktober is het collecteweek voor de Brandwonden Stichting. Vrijwilligers gaan deze week langs de deuren met de vraag om een bijdrage. De Brandwonden Stichting ontvangt geen overheidssubsidie en is grotendeels afhankelijk van de inkomsten uit de collecte.

De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, ondersteuning aan artsen en verplegend personeel, het opzetten van campagnes om brandwonden te voorkomen en hulp aan slachtoffers om hen sterker en weerbaarder te maken.

Jaarlijks worden duizenden mensen in het ziekenhuis opgenomen met tweede- en derdegraads brandwonden. Ze bezorgen hen talloze operaties, pijnlijke verbandwisselingen en littekens. En eenmaal weer thuis, moeten ze zich driedubbel in de maatschappij bewijzen. De Brandwonden Stichting helpt mensen met brandwonden. Kort na het ongeval, maar ook later in de dagelijkse strijd tegen de littekens. Er zijn diverse projecten die mensen met brandwonden ondersteunen bij het oppakken van hun leven. Psychosociale hulp, cursussen waarin mensen leren om te gaan met hun littekens, maar ook lotgenotendagen voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Om dit te kunnen blijven doen, is geld nodig. Daarom hoopt de Brandwonden Stichting in de collecteweek op Nederlands steun te mogen rekenen.

www.brandwondenstichting.nl