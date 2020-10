Denken vanuit overvloed bij 4Noppes

DIEREN – De afvalberg verminderen en mensen verbinden. Dat zijn de doelstellingen van 4Noppes in Dieren. Het is drukker dan ooit in de weggeefwinkel. Voorzitter en medewerker Trix Kruger wijt het aan corona. “Mensen in quarantaine ruimen massaal hun huizen op.”

Er klinkt geklop in de tuin van 4Noppes. “Tik, tik, tik, de specht klopt. Hallo!”, klinkt er vanachter de schutting. Het blijkt Inge (56), een vaste bezoeker van de weggeefwinkel. Ze is aan het verhuizen en komt wat spullen brengen. “Mag ik ook nog even rondkijken?”, vraagt ze aan medewerker en bestuurslid Trix Kruger (51). Die vindt dat geen probleem. “Ja hoor!”

“We halen geen spullen op bij mensen”, vertelt Trix even later. “Het is ook niet nodig. Er is zoveel overvloed. En dat willen we ook uitstralen met 4Noppes: Het is leuker om te geven dan om te krijgen.” De weggeefwinkel bestaat ruim vier jaar en bevindt zich aan de Van der Duyn van Maasdamstraat 47, een hoekhuis midden in een woonwijk in Dieren. Het is gevuld met speelgoed, boeken, huisraad en kleding. In de tuin staan bloempotten en plastic speelgoed dat tegen een stootje kan. De schuur is gevuld met allerhande gereedschap, apparaten, buitenspeelgoed, potten en pannen.

“Kijk, alles wat ik aanheb, komt ook van 4Noppes”, wijst Trix op haar kleding. Ze komt oorspronkelijk uit de milieubeweging, vertelt ze onder het genot van een kop koffie. En nog steeds heeft de zorg voor de aarde haar hart. Het doel van de ‘winkel’ is onder meer het recyclen van spullen. “Waarom moet alles nieuw zijn? Worden we daar gelukkiger van?”, vraagt ze zich af. Iedereen is er dan ook welkom, van jong tot oud en van rijk tot arm. Een Gelrepas is niet nodig. “Een winkel zonder kassa is voor veel mensen echt een droom die uitkomt.” Maar ontmoeting tussen mensen is ook een doelstelling van de stichting. “Het is mooi als mensen elkaar ontmoeten en elkaar van dienst kunnen zijn”, aldus Trix.

Tien minuten later komt Inge weer naar buiten met in haar hand een schaaltje en onder haar arm een doos met een helm erin. “Tadaaaa”, roept ze. “Mogen deze met mij mee?” Inge heeft er een goede bestemming voor, zo vertelt ze. Het schaaltje gaat mee naar haar nieuwe huis, de helm is voor de kinderen die graag skaten op de buitenschoolse opvang. “Ik ben fan van deze winkel en ik kom graag snuffelen. Ik ben altijd wel op zoek naar vintagespullen en ik vind soms pareltjes. Maar ik breng ook spullen. Het is een fijne manier om van overbodige dingen af te komen, helemaal nu ik aan het verhuizen ben. Ik vind het zo’n sympathiek initiatief.” Ze steekt haar hand op en zegt, terwijl ze naar de tuindeur loopt: “Ik neem dit weer met vreugde mee. Doeg!” En weg is ze.

Half maart moest 4Noppes door de opkomst van corona hals over de kop de winkel sluiten. De eerste weken gebruikte het bestuur om achterstanden weg te werken. Trix: “We hadden nog een kaartenbak vol met vragen van mensen naar bepaalde spullen. Daar hebben we eerst werk van gemaakt; we hebben gekeken aan welke vragen we konden voldoen. Daarna zijn we verspreid over de week op afspraak opengegaan.” En dat was maar goed ook, want zowel het voorjaar als de lockdown brachten mensen op het idee hun huizen op te ruimen.

“Gewoonlijk hebben we in het voorjaar eenvijfde meer innames”, vertelt medewerker Peter van den Heuvel (40). “Nu hadden we wel eenderde meer innames.” Trix vult aan: “Door de quarantaine gingen mensen ineens massaal hun zolder en schuren opruimen.” Het hoekhuis aan de Van der Duyn van Maasdamstraat staat inmiddels meer dan vol. Zelfs de tafel waaraan Trix en Peter koffiedrinken is bijna niet meer zichtbaar. Peter werkt sinds december vorig jaar bij de weggeefwinkel. “Ik ben afgekeurd en begon thuis een beetje een kluizenaar te worden. Via een vriend kwam ik in aanraking met 4Noppes. Ik vind het mooi werk – recyclen deed ik altijd al – en het is ook mooi om mensen blij te maken. En af en toe zit er ook wat moois voor mezelf tussen.”

Trix Kruger en Peter van den Heuvel vormen momenteel samen het bestuur. Ze zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vrijwilligers die helpen in de winkel hebben ze genoeg – er is zelfs een wachtlijst – , net als plannen voor de toekomst. Ze willen een overkapping maken in de tuin en op 29 mei 2021 staat er een duurzaamheidsfestival op de planning. Die moet plaatsvinden op het grasveld tegenover de winkel. Er zullen spullen en hapjes en drankjes worden verkocht, er komen artiesten en een springkussen. Trix wijst er nog even op dat mensen via de cheques van ik-buurt-mee hun initiatief kunnen steunen. De opbrengst is voor de weggeefwinkel.

Voor coronatijd kon iedereen op zaterdag spullen komen brengen en uitzoeken. Dat kan nu niet meer. In de winkel is beperkte loopruimte en zowel brengen van spullen als het uitzoeken kan alleen op afspraak. Alles moet werkend, compleet, schoon, heel, veilig en legaal zijn, laat Trix desgevraagd weten. “En het moet qua volume in de winkel passen. We hebben geen ruimte voor banken bijvoorbeeld.” O ja, en er is ook een boekenstop, want ook die kunnen ze even niet meer kwijt.

Foto: Linda Stelma

info@4noppes.nl

06-44881557

Fotobijschrift: Trix Kruger en Peter van den Heuvel drinken koffie in de keuken van de weggeefwinkel.