De lekkerste Brummense honing

BRUMMEN – Het is inmiddels al jarenlang een bekend plaatje in Brummen: de imkers van de Brummense imkersvereniging die met hun kraam in het dorp staan. Voorheen waren zij te vinden in de Ambachtstraat en sinds kort op de markt, maar sinds jaar en dag op de tweede zaterdag van de maand. De imkers brengen hun producten aan de man, menig potje honing verwisselt hier van eigenaar, maar vooral staan zij hier om mensen te informeren over bijenhouden en honing maken. De imkers vertellen graag over hun hobby en ondertussen wordt de kas van de vereniging wat gespekt. De Brummense imkersvereniging beschikt over een prachtige bijenstal aan de Voorsterweg, de Biejenschoer.

Foto: Han Uenk