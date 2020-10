BRUMMEN – Maandag 5 oktober werd een eerste informatiebijeenkomst gehouden voor de cursus ‘Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd’. Belangstellenden kregen te horen wat deze cursus inhoudt en aan het eind van de avond werd besloten dat de cursus doorgaat. Aanmelden is nog mogelijk.

Veel organisaties die met vrijwilligers werken hebben moeite om hun vrijwilligersbestand op peil te houden. Deze cursus geeft handige tips en trucs om mensen te werven. Twee bestuursleden van Voetbalvereniging Sportclub Brummen hebben enkele jaren geleden de cursus gevolgd (destijds aangeboden door Stichting Welzijn Brummen) en dit heeft hen een behoorlijke aanvulling op het vrijwilligersbestand opgeleverd.

Reden voor Sportkompas en de Vrijwilligerscentrale van Stichting Welzijn Brummen om met één van hen in gesprek te gaan. De conclusie na het overleg: de cursus wordt opnieuw aangeboden.De cursus wordt gefinancierd vanuit het Lokaal Sportakkoord en hierdoor zijn er voor deelnemende partijen geen kosten aan verbonden. De Gelderse Sportfederatie (gesponsord door NOC*NSF) verzorgt de training en vraagt minimaal twee deelnemers per organisatie en een volledige deelname aan de vier bijeenkomsten. Roel Hazenberg van de Gelderse Sportfederatie geeft bij voldoende commitment 100 procent garantie op nieuwe vrijwilligers. Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd werd in het verleden alleen aangeboden aan sportverenigingen. De training is aangepast en is nu ook geschikt voor andere organisaties die met vrijwilligers werken. Aanmelden voor deze cursus kan via vrijwilligerscentrale@welzijnbrummen.nl.