Crossen tussen maisvelden

BEEKBERGEN – Er is nu soms motorgeronk te horen op de uitgestrekte akkers van De Enk in Beekbergen. Midden tussen de maisvelden nabij het spoor ligt hier een heuse crossbaan. Een stel mannen is druk geweest om deze baan aan te leggen met veel bochten, heuvels en dalen. Prachtig voor de jeugd om zich hier uit te leven. De ouders brengen de jongens vooral in het weekend naar dit terrein met hun motor of squad. Met flinke snelheiden worden er hier flink geoefend om elders getraind aan de start te verschijnen.

In de vorige eeuw groeide hier uitbundig het wuivende graan. Het waren prachtige korenvelden met rogge, haver en gerst. Het wat heuvelachtige terrein gaf een fraaie aanblik. Het graan moest vaak met de hand door de boeren en zijn hulpen gemaaid en gebonden worden. Wat later met de maaimachine getrokken door een tweetal paarden. Nog later kwam de combine, maar die is weinig in de Enk te zien geweest omdat mais als veevoer sterk in opgang kwam. Wie nu door De Enk rijdt, ziet alleen maar uitgestrekte maisakkers. Soms nog een weiland en tegenwoordig ook een flink perceel met lelies.

Foto: Martien Kobussen