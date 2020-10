College wil deels nieuw gemeentehuis in De Steeg

DE STEEG – Het college van de gemeente Rheden stelt voor een (deels) nieuw energieneutraal gemeentehuis te bouwen op de huidige locatie. Van alle opties op het gebied van renovatie, nieuwbouw op de huidige of een andere plek in de gemeente is dit volgens burgemeester en wethouders het best uitvoerbare scenario.

Het gemeentehuis in De Steeg is toe aan vervanging. Het pand is gedateerd en slecht geïsoleerd, de technische installaties voldoen niet meer en het is te groot. Zeker nu de coronacrisis de voordelen van thuis- en flexibel werken hebben laten zien, realiseert het college zich dat er niet voor alle medewerkers tegelijkertijd een werkplek hoeft te zijn.

In de zoektocht naar een oplossing is een scenariostudie uitgevoerd, waarin diverse opties de revue passeerden. Deze liepen uiteen van het oplappen van het huidige pand tot volledige nieuwbouw op een andere locatie in de gemeente. Op een plek in een dorpskern zou een zogenoemd ‘huis der gemeente’ kunnen worden opgezet, dat tevens dient als ontmoetingsplek voor inwoners. In De Steeg, waar het gemeentehuis toch net even buiten het dorp ligt, zou dit minder van de grond komen. Wel zou hier kunnen worden samengewerkt met maatschappelijke organisaties.

Ondanks dat het college graag een ‘huis der gemeente’ zou opzetten, kiest het er tocht voor het gemeentehuis in De Steeg te laten. Dit vooral omdat er geen andere locatie binnen de gemeente beschikbaar is. Gronden die de gemeente al bezit met het oog op woningbouw, zijn in de zoektocht buiten beschouwing gelaten. Te duur en de behoefte aan woningen is te groot om de grond te gebruiken voor een gemeentehuis.

En dus blijft de locatie in De Steeg volgens het college het meest geschikt. Hier zijn overigens ook nog meerdere scenario’s mogelijk, variërend in mate van verbouwing. Het college heeft een voorkeur voor sloop en renovatie van een deel van het pand en gedeeltelijke nieuwbouw. Volledige nieuwbouw is weliswaar iets goedkoper, maar daarbij is het de vraag of de gewenste opening begin 2023 gehaald kan worden. Per die datum moeten overheidsgebouwen verplicht Energielabel C hebben.

Het college gaat voor een ‘zo duurzaam en circulair mogelijk’ gemeentehuis. Dit valt waarschijnlijk duurder uit, maar geeft ook een groter risico in het halen van de deadline: bij een nieuwe manier van bouwen moeten nieuwe oplossingen worden gezocht en dat kost meer tijd dan het uitwerken van een traditioneel bouwplan. toch hoeft dit geen belemmering te zijn. Het college stelt een combinatie van circulair slopen en aanbesteden voor en nieuwbouw waarin zoveel mogelijk duurzame materialen worden gebruikt.

Om de oplevering in 2023 te kunnen halen, moet de gemeenteraad in oktober een besluit nemen over het voorkeursscenario. In de raadsbijeenkomst van 21 september werden de plannen besproken. De raadsleden stuurden verantwoordelijk wethouder Ronald Haverkamp met huiswerk naar huis. Hij gaat de plannen verder uitwerken, met onder andere aandacht voor de risico’s en de mogelijkheden van burgerparticipatie voor de verschillende scenario’s. Ook moet hij uitzoeken wat de consequenties zijn als het gemeentehuis niet op tijd klaar is, want de gemeenteraad is niet gecharmeerd van de druk die nu op de keuze ligt. In de voorbereidende raadsvergadering van 13 oktober wordt het onderwerp weer besproken. In de raadsvergadering van 27 oktober wordt er mogelijk een definitief besluit genomen.