Clubkampioenschappen bij RTC de Laak

RHEDEN – Van 31 augustus tot en met 6 september zijn de clubkampioenschappen van tennisvereniging RTC de Laak gespeeld. 110 deelnemers speelden mee op het toernooi. De vereniging kijkt terug op een mooie week met spannende wedstrijden.

Rudy Elberts verdedigde zijn titel in het enkelspel voor de derde keer op rij. Andy ten Dolle was wederom zijn tegenstander. Dit jaar moest Rudy zijn meerdere erkennen in Andy, die zich een jaar clubkampioen mag noemen.