Carillonconcert ter nagedachtenis aan Berend Arentsen

DOESBURG – Stadsbeiaardier Frans Haagen beklimt zaterdag 24 oktober de Martinitoren in Doesburg voor een bijzonder carillonconcert. Vanaf 14.00 uur speelt hij ter nagedachtenis aan Berend Arentsen.

De heer Berend Arentsen, die op 24 september overleed, was jarenlang penningmeester van de Stichting Doesburgs Carillon. Hij zorgde er onder andere voor dat vele bewoners van de stad die het carillon een warm hart toedroegen, ook vaste donateur werden. In 2015 ging een lang gekoesterde wens van hem in vervulling: eindelijk was er geld genoeg bijeengebracht om de nog ontbrekende klok, de es-klok, aan het carillon toe te voegen. Nu was het klokkenspel compleet. Berend Arentsen heeft zich zeer ingezet voor de aanschaf van deze klok.

Daarnaast organiseerde Berend jarenlang excursies naar andere steden met een bijzonder carillon. Hij was de man met de meeste kennis over het Doesburgse carillon en de stimulator van menige carillonactiviteit. Een bekende uitspraak van hem was: “het carillon is de ziel van de stad.”

Frans Haagen herdenkt Berend Artensen zaterdag met een bijzonder concert, dat vanaf 14.00 uur over de binnenstad klinkt. De ‘luisterplaats’, de muur op de Markt bij de toren, is een goede plaats om zittend van de muziek te genieten.