Carillonbespeling tijdens Culturele Zondag

DOESBURG – Tijdens de Culturele Zondag van 4 oktober verzorgt Wilbert Berentsen een carillonbespeling. Dit doet hij tussen 14.00 ren 15.00 uur.

Wilbert Berendsen is Stadsorganist van Doesburg en cantor-organist van de Martinikerk aldaar, waar hij de vaste bespeler is van onder andere het monumentale Walcker-orgel uit 1916. In 1997 behaalde zijn diploma Uitvoerend Musicus aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. In 2020 studeerde hij af als Master of Music op de beiaard bij Frans Haagen aan de Hogeschool voor de kunsten, Utrecht. Van 1986 tot 2016 was hij prijswinnaar of finalist bij diverse orgel- en beiaardconcoursen.

Het programma sluit aan bij de datum van 4 oktober, zo zal Berendsen improviseren over Laudato si, een lied op tekst van Franciscus van Assisi; over diverse andere liederen aan dieren gewijd, en klinken enkele fragmenten uit Carnaval des Animaux van Saint Saëns. Van Johann Sebastian Bach klinkt een fraaie bewerking van de cello-suite BWV 1009 in C.