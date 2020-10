Business & Shopping: Tien jaar eten, drinken en cultuur bij Uitspanning de Vroolijke Frans

BRUMMEN (BROEK) – Op donderdag 1 oktober is het tien jaar geleden dat de deuren geopend werden van de vernieuwde Vroolijke Frans. Een groot jubileumfeest zit er helaas niet in, dus verschijnt er een mooie jubileumkrant. Daarnaast is er een week lang een speciaal jubileummenu, met klassiekers van de menukaart.

Het team van de Vroolijkheid dat het jubileum graag willen vieren met een knalfeest van drie dagen, compleet met festiviteiten en optredens die passen bij de slogan ‘eten, drinken en cultuur’. In plaats daarvan is alles wat er de afgelopen tien jaar is bereikt samengevat in een jubileumkrant, die verschijnt in het eerste weekend van oktober. Deze krant staat vol verhalen en foto’s van de Vroolijke Frans, maar ook een overzicht van het cultuurprogramma en een blik op de toekomst van de uitspanning.

De Vroolijke Frans heeft zich ontwikkeld tot een bruisend centrum in het prachtige buitengebied van Brummen, midden in het buurtschap Broek. Door de ligging en het programma is ‘de Frans’ onderscheidend. Er is plek voor gasten van alle leeftijden en alle verscheidenheid en smaken. De natuurliefhebber komt aan zijn trekken en dat geldt ook voor de muziekliefhebbers van allerlei stijlen. De eigenaren van de Vroolijke Frans zijn de vele gasten dankbaar die de uitspanning in de afgelopen jaren hebben weten te vinden. Ze zijn vooral trots op het hele team. “Hun betrokkenheid, gastvrije instelling, enthousiasme en vrolijke inzet maken dat de Uitspanning met recht De Vroolijke Frans mag heten.”

www.devroolijkefrans.nl

Tel. 0575-561719