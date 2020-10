Business & Shopping: Metamorfose voor Primera Tabor Eerbeek

EERBEEK – De Primera-winkel van de familie Tabor aan de Loenenseweg in Eerbeek is deze week even gesloten. Dit weekend is het pand leeggehaald en nu wordt er hard gewerkt aan een compleet nieuw interieur. “We maken er een mooie, moderne winkel van die klaar is voor de toekomst.”

Niet dat de winkel er nou zo slecht uitziet, maar als je eenmaal gaat nadenken over verbeteringen, val je van het één in het ander, vertellen eigenaars Harry en Henriëtte Tabor. Het begon met wat ideeën over een nieuwe vloer en eindigt met een plan waarbij alleen de wand met cadeaukaarten blijft staan. “Verder wordt alles anders”, vertelt Henriëtte. “We zijn op papier weer met een lege winkel begonnen en zijn deze opnieuw gaan inrichten. Nu zijn we een stuk of vier, vijf ontwerpen verder en klaar voor de verbouwing.”

De toonbank wordt verplaatst, zodat de medewerkers meer overzicht hebben over de winkel. “Als je nu de winkel binnenkomt, kijk je tegen de sobere deuren van de tabakswand aan. Dat ziet er niet mooi uit, we willen onze producten laten zien”, zegt Harry. En dus krijgt alles een andere plek en de winkel een nieuw jasje. Er komt een mooie lichte vloer en een nieuw lichtplan voor een ruimtelijke uitstraling. De hoek waar voorheen de ING-balie gevestigd was, wordt meer bij de winkel betrokken en er is genoeg ruimte om alle producten mooi uit te stallen.

Harry en Henriëtte Tabor hebben dit jaar een jubileum te vieren: ze zijn 25 jaar aangesloten bij Primera. Een noemenswaardig feit, vindt Harry, die erg blij is met deze formule. “We doen samen wat samen kan, maar elke Primera-winkel heeft duidelijk een eigen identiteit. Er is de vrijheid om je assortiment aan te passen aan je eigen voorkeur en die van de klanten.” Primera Tabor heeft bijvoorbeeld, naast de bekende kantoorartikelen, een mooi assortiment aan cadeaus. Mooie wenskaarten, maar ook leuke dingen voor het interieur, chocolaatjes en cadeaukaarten. “Als je een bon in een envelopje steekt, blijft het een bon. Wij verpakken het mooi en maken er echt een cadeautje van”, aldus Harry.

Vanwege de verbouwing is Primera Tabor gesloten tot en met maandag 12 oktober. Vanaf dinsdag 13 oktober is iedereen welkom om de nieuwe winkel te bewonderen. Een openingsfeestje zit er vanwege corona helaas niet in.

Foto: Harry en Henriëtte Tabor in hun lege winkel. Deze week wordt er hard gewerkt aan een nieuwe inrichting en nieuw interieur