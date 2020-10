Business & Shopping: Herman Claassen trots op 35-jarig hoveniersbedrijf

EERBEEK – Herman Claassen begon in 1985 met zijn eigen hoveniersbedrijf. Gewoon, vanuit huis. Al binnen drie jaar moest hij het eerste personeel aannemen, hij kreeg al teveel werk om in zijn eentje te doen. Inmiddels telt het team zes man en is Hoveniersbedrijf Claassen een begrip in Eerbeek.

Wat Hoveniersbedrijf Claassen allemaal doet? “Alles”, antwoordt Herman Claassen eenvoudig. “Van het onderhoud van een graf tot het aanleggen en onderhouden van tuinen van 2000 vierkante meters groot. We doen vijvers, bestrating, boomverzorging en ga zo maar door. We werken voor particulieren, maar ook voor bedrijven en zorginstellingen.” Zo verzorgt Claassen al 31 jaar het tuinonderhoud bij woonzorgcentrum De Beekwal in Eerbeek, na hier in 1988 ook de tuin te hebben aangelegd. Ook is er al meer dan 20 jaar een samenwerking met de woningstichting, nu Veluwonen. “Ik vind zo’n lange samenwerking heel bijzonder, daar ben ik dan ook heel trots op.”

In de afgelopen 35 jaar is er heel wat veranderd. Niet dat het werk zozeer anders is, maar Herman heeft in de loop der jaren heel wat trends voorbij zien komen. “Toen ik net begon was het de tijd van de zitkuilen, spoorbielzen en heidetuinen. Of denk eens aan alle varianten grinttegels. Dat soort dingen heb ik de afgelopen jaren overal juist weer verwijderd.”

Of het nou een grote of kleine klus is, Herman Claassen kijkt altijd tevreden terug. “Als we iets moois ontwerpen en aanleggen ben ik daar trots op, maar ook na het opruimen van een tuin zie je resultaat. En daar gaat het om, dat je iets moois achterlaat en de klant tevreden is. Want de klant blijft altijd koning.”

Claassen is trots op zijn 35-jarig bedrijf. Het jubileum is bescheiden gevierd met het personeel, de receptie kon niet doorgaan. “Dat doen we over 5 jaar dan maar”, lacht Claassen.

claassen-hoveniers.nl