Business & Shopping: Coronaproof verwarmingsmaand bij Installatiebedrijf Smeijer

DIEREN – Zoals al jaren in deze periode houdt Installatiebedrijf Smeijer in Dieren ook dit jaar weer de verwarmingsshow. Door de coronamaatregelen ziet dit er dit jaar iets anders uit: het traditionele verwarmingsweekend is uitgebreid naar een verwarmingsmaand.

Deze periode van het jaar, waarin het buiten koud en guur wordt, is de ideale tijd om de verwarmingsshow te bezoeken bij Installatiebedrijf Smeijer. Traditioneel waren in dit themaweekend vertegenwoordigers van de grote ketelmerken present om in een opstelling hun producten te presenteren. Bezoekers kregen advies op maat en konden ter plekke te nieuwe toestellen zien, wat alles toch wat tastbaarder maakt.

“Inmiddels wachten de meeste klanten op de verwarmingsshow als zij van plan zijn een nieuwe ketel of waterpomp aan te schaffen”, vertelt eigenaar Heico Smeijer. “Deze zomer kwam zelfs mijn advertentie, geplaatst in het najaar, nog uit een la toen ik bij een klant op offertebezoek was.”

Nu het geplande verwarmingsweekend vanwege de coronamaatregelen niet door kan gaan, probeert Smeijer zijn klanten op een andere manier tegemoet te komen. Daarom heeft Smeijer de verwarmingsmaand in het leven geroepen. “Natuurlijk kan een verwarmingsmaand niet op tegen een weekendshow, want een krantenartikel kan niet op tegen persoonlijk contact. Maar we hebben mooie acties bedacht om mensen toch een beetje het gevoel te geven van een show”, aldus Heico Smeijer.

Wie belangstelling heeft voor een nieuwe ketel, kan een foto maken van de huidige cv-ketel en het plaatje met het typenummer. Dit kan per e-mail of per post worden toegestuurd, met daarbij vermeld het gewenste type kamerthermostaat. “Met deze informatie maken wij dan een passende offerte op basis van de bijbehorende acties”, legt Smeijer uit. “Wie dat prettig vindt, kan telefonisch geholpen worden met meer informatie over de verschillende mogelijkheden en acties. De offerte die wordt gemaakt is vrijblijvend, maar alleen deze maand geldig.”

De verwarmingsmaand van Installatiebedrijf Smeijer begint op maandag 2 november en loopt tot en met maandag 30 november. “Wij hopen dat wij voor u een mooie aanbieding kunnen maken, zodat u er de aankomende winter warmpjes bij zit. En natuurlijk hopen we uit de grond van ons hart dat we iedereen volgend jaar weer kunnen uitnodigen op een echte show”, besluit Heico Smeijer.

info@smeijer.nl​

www.smeijer.nl