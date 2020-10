Brummense raad neemt besluit over begroting

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen vergadert donderdag 29 oktober over de concept-programmabegroting 2021 – 2024. Hierin staat de koers van de gemeente uitgestippeld en worden financiële keuzes gemaakt.

In de concept-begroting stelt het college maatregelen voor om het gemeentelijke huishoudboekje op orde te krijgen. De begroting is niet structureel sluitend en het college wil een herstelplan lanceren om de financiën structureel te verbeteren. Burgemeester en wethouders willen de basis op orde krijgen. Dat betekent minder uitgeven en meer inkomsten genereren. Om geld te besparen liggen er voorstellen om onder andere het aantal wethouders per 2022 te verminderen van 3 naar 2,25 fte, het budget voor Ruimte voor Eerbeek wordt verminderd en het wegenonderhoud wordt gefaseerd. Aan de andere kant wil het college de OZB verhogen en het percentage dat de toeristische sector ontving van de toeristenbelasting iets verlagen.

Het is aan de gemeenteraad om keuzes te maken over deze voorstellen. Tijdens het begrotingsforum op donderdag 8 oktober werd ingesproken door LTO Noord, Dorpsraad Brummen, Stichting Sportkompas en Landal Coldenhove. Ook heeft de gemeenteraad zowel schriftelijk als mondeling vragen gesteld aan het college. Dit alles wordt op 29 oktober meegenomen in de besluitvorming.

De vergadering begint om 15.00 uur en wordt hopelijk aan het aan van de avond afgesloten met het vaststellen van de programmabegroting, al dan niet aangepast via amendementen of met opdrachten aan het college via moties. De vergadering vindt plaats in het gemeentehuis, maar is in verband met de coronamaatregelen niet toegankelijk voor belangstellenden. De vergadering is live te volgen via www.brummen.nl en op televisie via lokale omroep RTV Veluwezoom.