Bronckhorst komt nog rond en stelt moeilijke keuzes uit

GEM. BRONCKHORST – Het is de gemeente Bronckhorst gelukt een sluitende begroting te presenteren voor het komend jaar, met zelfs 2,5 miljoen achter de hand om verwachte tekorten in de zorg te dekken. Om structureel tot een kloppend huishoudboekje te kunnen komen, zullen later maatregelen moeten worden genomen.

Wethouder Willem Buunk van financiën: “Bronckhorst heeft een sluitende begroting. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is voor veel gemeenten in Nederland steeds moeilijker te realiseren. Dat geldt ook voor Bronckhorst. In tijden van crisis is het juist belangrijk om vooruit te kijken.” De wethouder geeft aan dat er binnen de begroting ruimte is voor investeringen die nodig zijn op het gebied van leefbaarheid, onderwijs en economie. Dit geld wordt apart gezet in een bestemmingsreserve. Ook zorgt de gemeente voor voldoende geld op de spaarrekening op gevolgen van de coronacrisis te kunnen dragen.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in onder andere wegenonderhoud en de aanleg van fietsstroken, uitbreiding van de bedrijvenlocaties in de gemeente en goede sportvoorzieningen die bijdragen aan een vitale leefstijl van de steeds ouder wordende inwoners. Ook blijft er budget voor projecten op het gebied van recreatie en toerisme, vitale kernen, de omgevingsvisie en duurzaamheid.

Het college kiest ervoor om de gemeentelijke belastingen dit jaar alleen met het landelijke inflatiepercentage van 1,8 procent te verhogen. De kosten voor bouwleges gaan echter met 28 procent omhoog, om deze kostendekkend te houden.

Net als andere gemeenten kampt Bronckhorst met een tekort op het budget voor zorg en welzijn. Er is te weinig geld om de zorg op de huidige manier voort te zetten. Daarom stelt het college voor het overschot op de balans van dit jaar, 459.000 euro, toe te voegen aan de bestemmingsreserve voor zorg en welzijn.

Dit jaar is de balans dus in evenwicht, maar in de toekomst zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Wethouder Buunk: “We krijgen minder geld van het Rijk en de tekorten op zorg en welzijn blijven oplopen. We moeten zorgvuldig afwegen waar we ons geld aan kunnen besteden. Om de oplopende tekorten te stoppen, moeten we dus keuzes maken en focus houden. Wat is echt noodzakelijk en wat is wenselijk in onze dienstverlening en activiteiten voor en samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties?”

Op woensdag 28 oktober om 20.00 uur wordt de begroting besproken in de commissievergadering, op woensdag 5 november vanaf 17.00 uur neemt de gemeenteraad een besluit over dit document. Beide vergaderingen vinden online plaats. Over de tarieven van de gemeentelijke belastingen en bouwleges wordt in de raadsvergadering van eind november een besluit genomen.

programmabegroting.bronckhorst.nl