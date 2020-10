Bronckhorst komt minima tegemoet in eigen risico zorgverzekering

GEM. BRONCKHORST – Vanaf volgend jaar biedt de gemeente Bronckhorst minimal een tegemoetkoming als zij meer dan 100 euro aan eigen risico voor zorgkosten moeten betalen. Deze regeling komt in plaats van de collectieve zorgverkering voor minima.

De collectieve zorgverzekering voor minima die de gemeente had afgesloten bij Menzis stopt. In plaats daarvan kunnen Inwoners met een laag inkomen zelf hun zorgverzekering kiezen. Om te zorgen dat deze groep het eigen risico bij zorgkosten kan blijven betalen, komt er een tegemoetkoming op het verbruik van het eigen risico. Deze tegemoetkoming geldt voor mensen met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. Wanneer zij meer dan 100 euro aan eigen risico moeten betalen in een jaar, kunnen zij hiervoor compensatie aanvragen.

De gemeenteraad stemde in september met deze wijziging in. Inwoners die een zorgverzekering via de gemeente hebben lopen, ontvangen deze week een brief met uitleg over deze verandering. In november volgt een tweede brief met uitleg over hulp bij het kiezen van een passende zorgverzekering. Als inwoners geen actie ondernemen, wordt hun verzekering door Menzis automatisch omgezet naar een vergelijkbare verzekering van Menzis.