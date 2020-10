Bronckhorst aan de slag zodat iedereen mee kan doen

GEM. BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft voor het komend jaar de Inclusie Agenda opgesteld. Deze agenda is een lokale uitvoering van het VN Verdrag Handicap in Nederland (2016). Het doel van het verdrag is om de positie van mensen met een beperking te verbeteren, zodat iedereen mee kan doen. Gemeenten geven hier uitvoering aan door middel van een Lokale Inclusie Agenda.

Wethouder Evert Blaauw legt uit: “We vinden het belangrijk dat iedereen in onze gemeente mee kan doen en erbij hoort. Dat is precies wat inclusie inhoud. Met deze agenda willen we daar samen met ondernemers en inwoners verder uitvoering aan geven.”

De komende tijd komt de focus te liggen op bewustwording en bewustzijn van inclusie onder de samenleving. Dit zijn de inwoners van de gemeente, maar ook ondernemers in Bronckhorst en de gemeentelijke organisatie. Door bewustwording te versterken kunnen knelpunten eerder gesignaleerd worden en daardoor sneller worden opgelost. Op die focus zijn de meeste acties de komende periode gericht. Zo wordt er gestart met een bewustwordingscampagne. Onder het brede thema bewustzijn worden ook thema’s meegenomen als digitale en fysieke toegankelijkheid.

Volgens het sinds 1 juli 2018 van kracht zijnde Tijdelijk besluit digitale toegankelijk overheid dienen websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties aan diverse toegankelijkheidseisen te voldoen. De afgelopen jaren is al ingezet om de gemeentelijke website aan de toegankelijkheidseisen te laten voldoen en de gemeente geeft aan hier aan te blijven werken.

In de fysieke omgeving zijn enkele knelpunten naar voren gekomen. Bijvoorbeeld de toegankelijkheid van trottoirs voor rolstoelgebruikers, obstakels op het trottoir, of de toegankelijkheid in winkels. Deze knelpunten pakt de gemeente de komende periode aan. Ook zal in samenwerking met ondernemers de toegankelijkheid in winkels verbeterd worden.