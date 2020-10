Brandstichting bij voormalig bejaardencentrum Rhederhof

RHEDEN – Bij voormalig bejaardencentrum Rhederhof aan de Snipperdaalseweg in Rheden heeft dinsdag 20 oktober aan het einde van de middag een brand gewoed. De brand is aangestoken.Rond 17.00 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd. Het gebouw staat al lange tijd leeg. Omwonenden hoorden een harde knal, mogelijk een explosie, alvorens de brand uitbrak. Er wordt onderzoek verricht naar de oorzaak van de knal.

De politie heeft bevestigd dat er sprake is van brandstichting. Het is niet de eerste keer dat op deze locatie brand is gesticht. Begin 2019 gebeurde dit ook al. De politie is op zoek naar getuigen. Zij kunnen zich melden via 0900 -8844.

Foto: Persbureau Heitink