Boeren en tuinders delen appels uit aan zorgcentra en voedselbanken in Gelderland

REGIO – Boeren en tuinders delen op dinsdag 13 oktober tijdens de Dutch Food Week ruim 40.000 appels uit bij verzorgingshuizen, ziekenhuizen, scholen en voedselbanken in hun eigen regio. LTO Noord, belangenvereniging van boeren en tuinders en initiatiefnemer van de uitdeelactie, wil Nederlanders de waarde van onze boeren en tuinders laten zien en proeven. Want juist nu is gezond en betaalbaar voedsel belangrijk voor ons allemaal.

In Gelderland worden opgeteld zo’n 5000 appels uitgedeeld. Zo gaan boeren en tuinders op de Veluwe en in de Achterhoek langs bij zorgcentra en voedselbanken bij hen in de buurt. Ben Haarman, regiovoorzitter LTO Noord regio Oost: “We verbinden zo op een positieve manier de agrarische sector met burgers en consumenten en we kunnen tegelijkertijd laten zien en vertellen wat de agrarische sector voor de lokale gemeenschap betekent. Juist ouderen, zieken of hulpbehoevenden hebben het moeilijk in deze tijd en daarom wilden we iets positiefs voor hen doen.”

Elke dag zorgen boeren en tuinders voor gezond en betaalbaar eten. En dat niet alleen. Zij investeren voortdurend in manieren om nog duurzamer te produceren, ze bewaken de biodiversiteit en wekken energie op. Dat doen ze voor ons allemaal. Dag in, dag uit zetten zij zich ervoor in om te zorgen dat we niet alleen nu, maar ook in de toekomst eten en drinken op tafel hebben staan. Dat we kunnen genieten van bloemen en planten in huis en van een groene leefomgeving. En dat we onze tanden kunnen zetten in zo’n lekkere appel van Hollandse bodem.

LTO Noord zoekt vaker de samenleving op en deze actie is hiervan een voorbeeld. “Boeren en tuinders doen belangrijk werk voor ons allemaal. Wij wonen in één van de meest vruchtbare delta’s van de wereld en hebben dus een verantwoordelijkheid om monden te blijven voeden. Dichtbij en verder weg. Dat is een verhaal dat je moet blijven uitleggen,” zegt Dirk Bruins, voorzitter van LTO Noord. “De Nederlandse land- en tuinbouw produceert groene, gezonde producten volgens de hoogste standaarden.”

De uitdeelactie gebeurt tijdens de Dutch Food Week. Een week waar genieten van voeding, voedselproductie en innovatie centraal staan. Dit jaar is het thema ‘verbinden’. Dutch Food Week stimuleert het delen van kennis met elkaar op allerlei vlakken en toont nieuwe ontwikkelingen die met ons eten te maken hebben. Daarnaast zet Dutch Food Week zich in om de kwaliteit en innovaties van de Nederlandse voedselketen nationaal en internationaal onder de aandacht te brengen.