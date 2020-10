Bloemrijke bermen voor Loenen

LOENEN – De gemeente Apeldoorn wil Loenen binnenkort kleuriger gaan maken. Een aantal bermen wordt ingezaaid met een bloemenmengsel. Loenen Zonnedorp (voorheen de Dorpsraad) heeft er al een aantal keer met de gemeente over gesproken. Loenen Zonnedorp zegt: “Een natuurvriendelijk en duurzaam dorp als Loenen en (nog) geen bloeiende bermen, dat kan niet.”

De imkers in het dorp juichen dit initiatief toe en ook de natuurorganisaties en de SVLB zijn blij met de biodiversiteit. De inwoners van Loenen gaan genieten van al die vrolijke vlinders, insecten, bijen en de vogels die erop afkomen.

Loenen Zonnedorp vraagt aan de inwoners of men dit wil in de buurt. De berm moet breed zijn: ruim twee meter. Er wordt aangeraden te overleggen met buurtgenoten of zij even enthousiast zijn. In het buitengebied en bijvoorbeeld langs de Hoofdweg zou het mooi staan. Loenen kan een vriendelijk ogend duurzaam dorp worden.

Wie een idee heeft waar dit bloemenmengsel ingezaaid kan worden, kan een e-mail sturen naar het secretariaat, secretaris@loenenzonnedorp.nl. Het bestuur geeft dit door aan de gemeente en die kijkt of het plan uitvoerbaar is.