Bloemenbon voor mantelzorgers in de gemeenten Rheden en Rozendaal

RHEDEN/ROZENDAAL – Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Mantelzorgers in de gemeenten en Rheden en Rozendaal worden rond die dag verrast met een bloemenbon. Samen met Regiobode van deze week wordt een antwoordkaart verspreid, waarmee de bon kan worden aangevraagd. Deze wordt bezorgd bij mensen die geen nee/nee of nee/ja-sticker op de bus hebben.

Mantelzorgers zijn mensen van jong tot oud, die onbetaald zorgen voor een familielid, vriend of buur die door ziekte, handicap of ouderdom een beperking heeft. De zorg kent vele gezichten. Het kan gaan om lichamelijke en/of huishoudelijke verzorging, begeleiding en het verrichten van regelwerk. De hulp wordt altijd verleend vanuit een persoonlijke betrokkenheid. Door de inzet van mantelzorgers kunnen degenen die zorg of hulp nodig hebben langer thuis blijven wonen. In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn in totaal ongeveer 11.000 mantelzorgers actief, die lang en/of intensief voor iemand zorgen. Deze inzet wordt door de beide gemeenten heel erg gewaardeerd.

Tijdens de Coronaperiode zijn veel mantelzorgers extra belast, omdat er soms geen huishoudelijke hulp of thuiszorg kwam of omdat het voor degene voor wie zij zorgen niet mogelijk was om naar de dagbesteding te gaan. Maar ook gezinnen waarvan de kinderen met een beperking nu thuis opgevangen moesten worden. En het is helaas niet te voorspellen hoe de situatie zich ontwikkelt.

Daarom worden nu de mensen die mantelzorg verlenen verrast met een bloemenbon die rond de Dag van de Mantelzorg, 10 november, wordt bezorgd. Deze keer geen echte plant die wordt overhandigd, maar vanwege de veiligheid een bloemenbon die door de brievenbus kan. Om de mantelzorgers een indruk te geven over wat MVT of andere organisaties in de gemeente voor hen kunnen betekenen, ontvangen zij tevens het onlangs uitgekomen boekje ‘MVT helpt je verder’.

Voor veel mantelzorgers is het verzorgen van een dierbare iets vanzelfsprekends. Dat neemt niet weg dat het ook heel zwaar kan zijn en hulp en steun nodig is. Zowel bij het Sociaal Meldpunt als bij MVT, (Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp) van de gemeenten Rheden en Rozendaal kunnen mantelzorgers terecht voor informatie, advies en ondersteuning op allerlei gebieden.

Vanaf 13 oktober worden er bij Regiobode antwoordkaarten verspreid in de gemeenten Rheden en Rozendaal. Wie mantelzorger is of een mantelzorger kent die woonachtig is in de gemeente Rheden of Rozendaal, kan de kaart invullen en tot 23 oktober gratis opsturen. Rond 10 november wordt de bloemenbon dan bezorgd bij de opgegeven mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen zichzelf of een ander ook telefonisch of via de e-mail opgeven voor deze gratis bloemenbon. Bellen kan met MVT op tel. 026 – 3707070 of e-mailen naar info@mvtrheden.nl.

www.mvtrheden.nl