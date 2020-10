Bliksembezoek burgemeester Ton Heerts aan Loenen

LOENEN – Vorige week maandag, 12 oktober, hebben burgemeester Ton Heerts en Kabinetschef Marjan Thalen van de gemeente Apeldoorn een bliksembezoek gebracht aan Loenen. Doel was het in gesprek gaan met verschillende mensen in Loenen om te peilen hoe de stemming is in deze moeilijke coronatijd.

Eerst werd het ontmoetingscentrum De Bruisbeek bezocht, waar een aantal ouderen koersbal aan het spelen was. Ton Heerts kon tussen het spel door met de aanwezigen een praatje maken over hoe het met ze gaat tijdens deze coronacrisis en hoe ze denken over de toekomst. Ook was het een mooi moment voor Ria Blom en Hanny van Ark, bestuursleden van De Bruisbeek, om te vertellen over de activiteiten van het ontmoetingscentrum. Benoemd werden onder andere de activiteiten van de Huiskamer, een initiatief voor ouderen waarvoor de Ouderensoos net iets te vermoeiend is.

Vervolgens is in het appartementengebouw De Moerbeek een bezoek gebracht aan de oudste cliënt van de Zonnebloem, Annie Uiterweerd-Linthorst, 94 jaar en nog scherp van geest. Heerts en Thalen gingen mee met twee bestuursleden van de Zonnebloem, Janet Wilbrink en Rieky Waanders. Ook hier was er een luisterend oor van de burgemeester voor de mooie activiteiten van de Zonnebloem tijdens de coronacrisis.

Daarna wandelde het gezelschap naar de openbare basisschool De Tweede Stee. De directeur, Geeske Bloemberg, heette de burgemeester en kabinetschef welkom. Er volgde een indringend gesprek over de problemen voor de leerlingen en het personeel en vooral ook de werkdruk is de revue gepasseerd. Het is indrukwekkend waar het basisonderwijs op dit moment mee te maken krijgt. Ton Heerts had niet alleen een luisterend oor, maar ook bemoedigende woorden voor de directeur.

Vervolgens stond een gesprek met dominee Marcel Oostenbrink van de Protestantse Kerk Loenen op het programma. Er werd gesproken over de activiteiten binnen en buiten de kerk en wat de kerk voor de gemeenschap betekent tijdens deze crisis. De dominee vertelde dat hij tijdens zijn bezoeken steeds meer angst over de toekomst in de ogen van de ouderen ziet. Met een bemoedigende spreuk van Marcel Oostenbrink ging de burgemeester met Marjan Thalen spoorslags naar Utrecht. Het was een goed bezoek aan Loenen. Ton Heerts heeft er zeker een aantal fans aan overgehouden.

Foto: Rieky Waanders

Foto: Burgemeester Ton Heerts op bezoek bij Annie Uiterweerd