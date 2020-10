BIZ Eerbeek gaat door

EERBEEK – De ondernemers van Eerbeek blijven ook de komende vijf jaar verenigd in de BIZ. Een ruime meerderheid van 82,6 procent van de ondernemers stemde voor verlenging van de BedrijvenInvesteringsZone.

Vijf jaar geleden is de BIZ-Eerbeek opgericht. Een BedrijvenInvesteringsZone is een afgebakend gebied waarin ondernemers samen investeren. Iedereen die binnen dit gebied is gevestigd, doet mee. De bijdrage wordt door de gemeente geïnd als belasting. Dit heeft als voordeel dat niet alleen kleine ondernemers, maar ook grotere winkelketens hun bijdrage leveren. Het geïnde bedrag wordt na aftrek van kosten doorgesluisd naar de ondernemersvereniging.

Het doel van de BIZ-Eerbeek is economische versterking van het centrum van het dorp. Meer bezoekers naar het centrum trekken, die vaker terugkomen en meer besteden. Hiervoor zijn allerlei activiteiten bedacht die moeten zorgen voor meer sfeer en beleving in het centrum.