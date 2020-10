Bijeenkomst voor werkzoekenden

EERBEEK – Dinsdag 3 november is er weer een Walk & Talk in de bibliotheek van Eerbeek. De Walk&Talk is een gratis netwerkbijeenkomst voor werkzoekenden. Een plek waar ervaringen uitgewisseld kunnen worden en waar een gastspreker elke bijeenkomst een specifiek thema belicht. Op 3 november wordt samen het kwaliteitsspel gedaan. Dit is een kleurrijk persoonlijkheidsspel dat helpt meer inzicht te krijgen op de vraag: wie ben ik? Wat zijn mijn sterktes en zwaktes, welke kwaliteiten heb ik en hoe kan ik die verder ontwikkelen? Tijdens het spel wordt ook duidelijk hoe anderen je zien.

eelname aan de Walk&Talk bijeenkomst geldt voor het UWV als een sollicitatie-activiteit. Deelname is, net als de koffie en thee, gratis. De bijeenkomst begint om 09.30 uur en duurt tot ca 11.30 uur.