Bibliotheek Doesburg zoekt vrijwilligers

DOESBURG – Bibliotheek West-Achterhoek doet steeds vaker een beroep op vrijwilligers. Voor de vestiging in Doesburg wordt dringend gezocht naar gastvrouwen en gastheren. Zij verwelkomen bezoekers, helpen met vragen en zorgen voor een mooie presentatie van de collectie én van de bibliotheek. Het bieden van ondersteuning tijdens activiteiten die plaatsvinden in de bibliotheek behoort ook tot de taken van de gastvrouw en gastheer. Kijk voor uitgebreide informatie over deze vrijwilligersfunctie op: www.bibliotheekwestachterhoek.nl. Aanmelden kan via s.boonstra@bibliotheekwestachterhoek.nl of via tel. 06-82439550.