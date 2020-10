Bets van Everdingen erelid van BPR

DOESBURG – Zaterdag 10 oktober kwam een twaalftal dames samen in het Kegelhuis in Doesburg om Bets van Everdingen in het zonnetje te zetten. Bets is maar liefst zestig jaar lid van kegelclub Boem Pats Rang (BPR). Voor dit bijzondere feit ontving zij het ere-lidmaatschap, dat werd vormgegeven in een fraaie glazen plaquette met inscriptie en een mooie bos bloemen. Ook van de andere Doesburgse clubs waren er cadeaus en bloemen voor Bets. De jubilaris werd toegesproken door voorzitter Carla Singaji, die leuke anekdotes ophaalde. Ze wist ook precies te noemen hoe vaak Bets winnaar werd van de 40 ballen wedstrijden.

Foto: Hanny ten Dolle