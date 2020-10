Bedrijvenpark Veldhuizen voorziet in eigen stroom

LOENEN – Max van Oorspronk van Zesruit BV heeft er lang over nagedacht om zijn complex, het groenste bedrijvenpark van Nederland, nog duurzamer te maken met een eigen stroomstation. Vorige week werden zijn plannen werkelijkheid. Twee loodsen op het bedrijvenpark Veldhuizen in Loenen werden voorzien van niet minder dan 420 zonnecollectoren. Die kunnen voldoende stroom opleveren voor het gehele park met maar liefst 53 bedrijven.

Max laat zien welke bedrijven er hier zoal gevestigd zijn en van stroom moeten worden voorzien. Op het uitgestrekte terrein staan loodsen, die tot voor enige jaren geleden als opslag dienden voor materialen en voorraden van defensie. Doordat er solide is gebouwd, kon Van Oorspronk de gebouwen een andere functie geven. Hij kan hier onderdak bieden aan allerlei soorten bedrijven.

De dakconstructie van de loodsen is sterk genoeg om een forse lading aan collectoren te kunnen dragen. Ook bij dit project zullen weer zoveel mogelijk bedrijven uit de streek helpen om deze omvangrijke klus te kunnen klaren. Er worden sleuven gegraven door Gerard Blom, vele kabels gelegd door Boks Elektra en op de daken moet door de mannen van Varego alles klaarmaken om de panelen te leggen.

Aanvankelijk had Max plannen om zo’n duizend collectoren op zijn loodsen te laten leggen, maar dit ging niet door omdat het tranformatorgebouw hiervoor te klein is. Een nieuw gebouw vergde veel geld. Mogelijk dat dit in de toekomst nog gaat gebeuren.

Van Oorspronk doet zoveel mogelijk duurzaam. Zo ook bij de machines die hij gebruikt voor het onderhoud van de gebouwen. Bewust koos hij voor hoogwerkers op stroom. Ook ‘struint’ Max rond op het uitgestrekte terrein met een soort elektrisch golfkarretje. Vaak moet hij bij de gebouwen zijn om met de gebruikers wat te bespreken. Zijn herdershond gaat altijd met hem mee, ook op het karretje. “Hij is wel een beetje lui uitgevallen”, zegt Max, “maar een fijn maatje dat de hele dag met mij mee gaat, waar ik ook ben.”

Van Oorspronk laat een van de huurders zien, die straks veel van de groene stroom gaan afnemen. De brandweereenheid Gelderland Noord-Oost neemt op dit complex een forse ruimte in. Maar liefst drie loodsen en een groot plein zijn in gebruik voor opleidingen en oefeningen. Kort geleden is er een grote woning opgezet, die is gemaakt van containers. Binnen is het ingericht als een appartementengebouw compleet met trappen en kamers. Alles helemaal donker. De brandweermannen kunnen hier ervaring opdoen met brand en rook in dergelijke gebouwen.

Bedrijvenpark Veldhuizen voorziet in een grote behoefte. Steeds meer bedrijven, groot en klein, vinden hier een plek om activiteiten te ontplooien. Dit varieert van een garage tot het Rode Kruis. Allemaal krijgen ze nu stroom dat op de Veldhuizen wordt opgewekt.

Mezenkastjes

Van Oorspronk doet er alles aan om zijn slogan ‘Groenste bedrijvenpark’ waar te maken. Op het uitgestrekte terrein staan allerlei bomen. Exotische soorten, als Amerikaanse eiken, moesten verdwijnen. Zo’n vijftig bomen verdwenen, maar Van Oorspronk plantte er 250 voor terug. Hij wijst ook nog op de mezenkastjes die hij plaatste op de stammen van de Hollandse eiken. Hij liet er vijftig maken om de eikenprocessierups te lijf te gaan. Van deze vijftig waren er maar liefst veertig bewoont. Van Oorspronk: “Of het nu het werk is geweest van deze meesjes dat weet ik niet, maar het was wel een feit dat we hier veel minder last hadden van de rups. Mooi resultaat toch. De meesjes passen goed op ons park. Binnenkort ga ik de kastjes langs om ze schoon te maken.”

Foto: Max van Oorspronk