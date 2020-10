DIEREN – WIK start na de herfstvakantie in Dieren met basketbal voor kinderen. De basketbaltak van de Rhedense sportvereniging groeit door en gaat daarom ook lessen aanbieden in Dieren. Kinderen vanaf 7 jaar kunnen elke vrijdag tussen 15.30 en 16.30 uur komen basketballen in de gymzaal achter de brandweerkazerne. Op woensdag meedoen in Rheden kan natuurlijk ook, dit kan al vanaf 5 jaar.

www.wikrheden.nl