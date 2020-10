Barokconcert Rondom Telemann

DOESBURG – Op uitnodiging van Stichting Doesburgse Muziekcultuur (StiDoMu) verzorgen barokspecialisten Marike Tuin en Anna Lachegyi ( barokcello en viola da gamba), Sacha Momertz (blokfluit en traverso), Emmanuel Frankenberg (klavecimbel)en Elise Dupont ( barokviool) zondag 11 oktober om 15.00 uur een concert in de Martinikerk. Op het programma staan werken van Telemann, Abel, Molter, Barriere en Händel.

Kaarten zijn uitsluitend te bestellen via www.stidomu en kosten 17,50 euro, donateurs betalen 15 euro. Het concert duurt ongeveer een uur

StiDoMu, die normaal voor een heel seizoen concerten programmeert, kiest er in dit najaar voor in verband met mogelijk steeds veranderende regelgeving rondom corona, concerten kort tevoren aan te kondigen. Eerstvolgende concerten zijn gepland op 8 november en 27 december.

www.stidomu.nl