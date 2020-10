DOESBURG – In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 oktober rond 2.40 uur kwam de brandweer van Doesburg in actie. Op de Koppelweg bleek een auto volledig in brand te staan. Inmiddels begon ook het tuinhek te branden. De brandweer heeft de brand van zowel de auto als het hek geblust.

Gezien de manier van branden van de auto wordt er gedacht aan brandstichting. De politie roept iedereen die iets gezien heeft deze nacht op zich te melden. Alle informatie is welkom.

Foto: Hanny ten Dolle