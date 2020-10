Auto tegen de vangrail

DIEREN – Een automobiliste heeft rond 1.00 uur in de nacht van zondag 18 op maandag 19 oktober een ongeval gehad op de Arnhemsestraatweg (N348) in Dieren. De bestuurster reed in de richting van Doesburg toen ze bij de Ellecomsedijk de macht over het stuur verloor en tegen de vangrail botste. De auto is gaan tollen en kwam 180 graden gedraaid tot stilstand. Omstanders hebben eerste hulp verleend, waarna de toegesnelde hulpverleners het overnamen.

De vrouw verklaarde tegenover de omstanders dat ze bezig was met een waterflesje openen toen het mis ging. Ze raakte gewond en is voor controle en behandeling meegenomen naar het ziekenhuis.

Foto: Roland Heitink