Arie van Baak komt met Watersparen in actie tegen droogte

KLARENBEEK – Droogte teistert Nederland en na drie droge zomers is actie geboden. Waterschap Vallei en Veluwe neemt samen met agrariërs en andere grondeigenaren maatregelen in het kader van de Actie Watersparen. Zo ook Arie van Baak uit Klarenbeek. Hij plaatste, met subsidie van het waterschap, stalen rijplaten rechtopstaand in tien sloten op zijn land. Ze dienen als stuwen als er weer water is.

In juli 2020 nodigde Waterschap Vallei en Veluwe grondeigenaren uit om maatregelen te nemen die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verdroging, die het vasthouden van water bevorderen en die water toevoegen aan de grondwatervoorraad. Het waterschap stelde hiervoor 400.000 euro beschikbaar en heeft inmiddels een dertigtal aanvragen binnengekregen. De eerste aanvragen zijn zelfs al in uitvoering.

Agrariër Arie van Baak uit Klarenbeek heeft gebruik gemaakt van de regeling en deelt graag zijn ervaringen: “De voorbereiding had de nodige voeten in de aarde, maar het waterschap betaalt flink mee. Het zou goed zijn als meer boeren van deze regeling gebruik maken.” Vriendelijk lachend zit Van Baak met zijn vrouw aan tafel. “Het waterschap draagt maximaal 10.000 euro bij. Ons plan konden we voor 7.000 euro realiseren. Dat vroeg wel om voorbereidingswerk en het indienen van een goed plan,” zegt Van Baak “Hoe concreter en beter uitgewerkt het plan, hoe groter de kans dat het waterschap je aanvraag honoreert. Mijn dochter Gea heeft me geholpen om alles op te meten en de aanvraag te doen. Ook heb ik mijn plannen afgestemd met degene die een deel van het land pacht, één van mijn schoonzoons die melkveehouder is.”

Gea vertelt dat ze tekeningen maakte nadat ze afgelopen zomer met haar vader het land op ging, een gebied van 20 hectare, om metingen te doen op alle plekken waar de stalen platen dwars in de sloot worden geplaatst. “De ene sloot bleek wat breder dan de andere. Of juist dieper. Dat moesten we goed in kaart brengen. Met een te korte plaat in de sloot houd je het water niet tegen.” Vader en dochter geven aan dat het best een hele toer was om alles op te meten, maar zijn overtuigd van de noodzaak om samen water vast te houden.

Sinds 1951 woont Arie van Baak op deze locatie, wat toen nog het boerenbedrijf van zijn ouders was. “Ik was een jongetje van vijf en heb alles hier langzaam zien veranderen. Het was altijd nat. Op mijn trekkertje kwam ik weleens vast te zitten in de blubber. Er werd toen veel aan ontwatering gedaan. Door klimaatverandering is dat nu echt anders en is het de droogte die ons parten speelt. En dan zit je hier nog aan de goede kant van Klarenbeek.”

Naast droogte zijn er piekbuien. Is Van Baak als boer niet beducht voor soms toch teveel water? “Nee, dat zakt snel weg. Het grondwater staat ook laag. Het is nu vooral zaak het water vast te houden.”

Van Baak benadrukt dat watersparen zin heeft als je het samen doet. “Het moet niet gaan over één slootje, maar over een heel gebied. Zo zorg je dat het effect heeft.” En Gea vult aan: “Het is wel belangrijk om te evalueren, of je inderdaad verschil ziet in waterpeil. Dat wil ik graag aan het waterschap meegeven.”

Arjan Verboom van Waterschap Vallei en Veluwe kent veel grondeigenaren persoonlijk. “Heel graag ondersteunen we agrariërs zoals Van Baak. Dat doen we financieel en door mee te denken en te adviseren. Het bestuur heeft daarvoor 400.000 euro beschikbaar gesteld. Het is mooi om te zien hoe Van Baak van onze regeling gebruik maakt. Hopelijk inspireert het meer grondeigenaren.” De regeling loopt tot 31 december 2020, grondeigenaren kunnen er nog steeds gebruik van maken.

Foto: Waterschap Vallei en Veluwe

Foto: Vader en dochter Arie en Gea van Baak