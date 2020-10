Amadeus bij Filmhuis Doesburg

DOESBURG – Filmhuis Doesburg vertoont zaterdag 17 oktober de klassieker Amadeus, over het leven van Wolfgang Amadeus Mozart. De film wordt vertoond in de Gasthuiskerk en begint om 20.00 uur.

Amadeus triomfeert als een aangrijpend menselijk drama, als een visueel overweldigend historisch epos en als een heerlijke ode aan de muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. We schrijven Wenen 1781. Antonio Salieri is werkzaam als de competente hofcomponist van Keizer Jozef II. Wanneer Mozart aan het hof arriveert, moet een verbijsterde Salieri vaststellen dat de goddelijke muzikale inspiratie waar hij zelf naar zoekt, werd geschonken aan een losbandige, hondsbrutale nar. Gek van jaloezie, besluit hij Mozart met alle mogelijke middelen te gronde te richten, misschien zelfs met moord.

Deze film uit 1984 was destijds een overrompelend succes. Hij won acht Oscars, waaronder die van beste film.

Reserveren voor de film is verplicht. Dit kan via www.filmhuis-doesburg.nl. Kaarten kosten 7 euro. Bezoekers zijn verplicht een mondkapje te dragen tot zij op hun plek zitten. Ook bij bewegingen of bezoek aan bar of toilet dient het mondkapje te worden gedragen. Bezoekers dienen deze zelf mee te nemen.Wie eenmaal zit, mag het mondkapje afzetten. Er kunnen maximaal 30 gasten terecht. Er is een pauze, maar daarna sluit de bar en na afloop is een drankje niet meer mogelijk.