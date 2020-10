Alternatief schoolreisje blijkt schot in de roos

EERBEEK – De schoolreisjes die bij de C. van Leeuwenschool in Eerbeek normaal gesproken in de maanden september/oktober plaatsvinden, konden – in verband met alle beperkingen als gevolg van het coronavirus – niet doorgaan. Voor veel kinderen is dat natuurlijk een teleurstelling omdat ze hier altijd enorm naar uitkijken. De school verzon een leuk alternatief om de kinderen op vrijdag 16 oktober, de laatste dag voor de herfstvakantie, toch een leuke dag te bezorgen. In afstemming met de Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercommissie (OC) is gekozen voor een alternatief schoolreisje waarbij zowel de kinderen uit de bovenbouw als onderbouw zich helemaal konden uitleven. Op het plein rond de school stonden de hele dag onder andere springkussens, een stormbaan, Legostenen XXL, dartbord XXL, levend tafelvoetbal en een rodeostier opgesteld. In de school was er naast de disco ruimte voor Limbodansen, stoelendans en Sumo worstelen. Voor een feestelijk 10-uurtje en een heerlijk frietje met een snack werd deze dag gezorgd. De kinderen genoten van een fantastische dag.