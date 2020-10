Allerzielenviering in RK Kerk Loenen

LOENEN – Allerzielen vieren zoals de parochie Antonius Abt in Loenen dat gewend is met een volle kerk en koor, is nu niet mogelijk. Het bestuur moet dit moment nu anders invullen en daarom wordt zondagavond 1 november om 19.00 uur een online Allerzielenviering gehouden. In deze dienst worden de namen genoemd van de overledenen en wordt voor ieder van hen een kaars aangestoken. De gedachteniskruisjes worden op een later tijdstip bij de familie thuis bezorgd. Er zullen enkele boekjes voor deze dienst in de Mariakapel liggen. De dienst is te volgen via kerkdienstgemist.nl/loenen.