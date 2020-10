Allerzielen in Willibrordkerk

DREMPT – De RK H. Willibrordkerk in Drempt is op Allerzielen, maandag 2 november, geopend van 9.30 tot 18.00 uur. Bezoekers kunnen hier een kaarsje komen opsteken. Om 10.00 uur worden de klokken geluid voor alle dierbare overledenen. De gebruikelijke avondviering is vanwege de huidige maatregelen helaas alleen toegankelijk voor genodigden.