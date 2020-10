Aanrijding op Harderwijkerweg

DIEREN – Donderdagmorgen 22 oktober rond 11.00 uur kwamen twee personenauto’s met elkaar in botsing op de kruising Harderwijkerweg en Valeriuslaan in Dieren. De bestuurder van een Marcedes wilde vanaf de Valeriuslaan de Harderwijkerweg oversteken, maar zag daarbij een Volkswagen over het hoofd. Het gevolg was een flinke botsing. De bestuurders van beide auto’s zijn ter plaatse onderzocht door ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink