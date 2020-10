Aanrijding langs kanaal

HALL – Zondagmiddag 11 oktober rond 12.35 uur botsten twee auto’s op elkaar op de kruising van de Apeldoornseweg en Hallseweg in Hall. Een grijze Nissan kwam vanaf de kant van Apeldoorn en wilde linksaf slaan, de Hallsebrug op. Hierbij zag de bestuurder een tegemoetkomende Mercedes over het hoofd, met een frontale aanrijding tot gevolg. De bestuurders kwamen er zonder kleerscheuren vanaf, de in eerste instantie opgeroepen ambulance kon worden afgemeld. Een berger heeft beide voertuigen afgesleept.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink