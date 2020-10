Aanmelden voor de Actie Kersttas

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Mensen die van een minimum inkomen moeten leven, kunnen via de Actie Kersttas een kerstpakket met bruikbare etenswaren krijgen. hiervoor kunnen zij zich tot 15 november aanmelden.

Mensen met een minimum inkomen die moeite hebben om in december de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen zich aanmelden voor een kerstpakket. Dit kan uitsluitend via het aanmeldformulier op www.stichtingstrak.nl. In de eerste week van december krijgen de mensen bericht of zij in aanmerking komen voor een pakket. De organisatie waarschuwt vast dat zij niet iedereen kunnen voorzien van een pakket, daarvoor is het aantal aanmeldingen simpelweg te groot.

De Actie Kersttas wordt opgezet door de kerken in de gemeenten Rheden en Rozendaal samen met de Stichting STRAK (voorheen Stichting Mensen in de Bijstand). Vrijwilligers van deze organisaties werken samen aan de organisatie en het uitreiken van zo’n vierhonderd gevulde pakketten.

Voorheen werden boodschappen ingezameld om de kerstpakketten te vullen. In verband met corona wordt er dit jaar voor gekozen om vooraf ingepakte dozen met een persoonlijke kerstwens uit te delen. Om dit te realiseren vraagt de organisatie voor een financiële donatie in plaats van goederen voor in de pakketten.