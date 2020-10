55PlusSoos Loenen aangepast

LOENEN – Het bestuur van de 55PlusSoos in Loenen heeft besloten om in aangepaste vorm toch door te gaan met de bijeenkomsten. De ouderen zijn gewend om een kaartje te leggen of met de steentjes te schuiven met rummicubben. Helaas is dit volgens de RIVM-richtlijnen niet langer toegestaan. Het bestuur gaat nu niet elke week, maar om de twee weken een gezellige middag verzorgen in De Bruisbeek. De middag wordt dan gevuld met dia’s van oud-Loenen, harmonicamuziek, moppen, een quiz of verhalen en natuurlijk gezellig bijpraten. De eerstvolgende bijeenkomst van de Loenense soos is op dinsdag 6 oktober. De bijeenkomst duurt van 14.00 tot 16.00 uur.