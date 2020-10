3D-concert met muziek, poëzie en beeldende kunst

DOESBURG – Bezoekers aan de Gasthuiskerk in Doesburg kunnen op vrijdag 9 oktober genieten van een 3D-concert. Dit is een samenspel van drie dimensies: muziek, beeldende kunst en poëzie.

Beeldend kunstenaar Miriam van der Linden maakte een zestal kunstwerken, geïnspireerd op muziek vertolkt door Jacqueline Snel. Woordkunstenaar Dirk Engelage schreef er gedichten bij. Tijdens dit 3D-concert kijken bezoekers eerst naar één van de kunstwerken. Vervolgens wordt de muziek uitgevoerd die als inspiratiebron diende voor dat kunstwerk. Daarna volgt de voordracht van het gedicht, gebaseerd op de muziek én het kunstwerk. Elke sessie wordt afgerond met een korte toelichting op het kunstwerk.

De voorstelling begint 9 oktober om 20.00 uur. De toegang bedraagt 12,50 euro, inclusief consumptie. In verband met corona is het aantal zitplaatsen per locatie beperkt tot 50. Het advies is te reserveren via drieluik@kwetal.nl of tel. 06 – 44205992. Uiteraard zijn de 3D-concerten coronaproof.

www.snelopgitaar.nl/agenda

www.kwetal.nl/3D-concerten