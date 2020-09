Zwerfboekstation de Rietgors zoekt kinderboeken

LEUVENHEIM – Op woensdag 30 september is het Nationale Kinderzwerfboekdag. In heel Nederland worden op deze dag kinderboeken uit zwerven gestuurd. Hier doet ook kindcentrum de Rietgors in Leuvenheim aan mee. Kinderen worden opgeroepen op deze dag gelezen kinderboeken op de school langs te brengen, zodat ze kunnen gaan zwerven naar nieuwe lezers.

Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds Kinderhulp, dat vindt dat er boeken moeten zijn voor álle kinderen. Lezen is namelijk cruciaal voor de ontwikkeling van ieder kind. In een Kinderzwerfboekstation kunnen kinderen hun gelezen boeken langsbrengen. Deze krijgen dan een sticker, waarna andere kinderen ze weer mee kunnen nemen om te lezen en vervolgens weer ergens anders achter te laten. Zo komen zwerfboeken terecht in wachterkamers, hotels, kinderboerderijen of Kinderzwerfboekstations, zoals de Rietgors.

De Rietgors roept kinderen op om hun gelezen boeken woensdag 30 september, de dag dat ook de Kinderboekenweek van start gaat, langs te brengen en uit zwerven te sturen. Tussen 12.30 en 14.00 uur is de StationsChef aanwezig met limonade en wat lekkers.

www.kinderzwerfboek.nl