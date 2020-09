Zonnige kick-off Sportclub Doesburg

DOESBURG – De derde zaterdag van de maand september wordt bij Sportclub Doesburg traditiegetrouw gereserveerd voor de kick-off van het nieuwe seizoen. Voorzitter Christiaan Bruins opende het seizoen ‘20/‘21 met een woord van welkom aan met name de jeugd. Voor deze categorie was er onder meer een voetbalclinic onder leiding van Vitesse. Verder verzorgde I Am Sports een bootcamp en was er een onderling toernooi. Ook werd van ieder elftal een foto gemaakt. De jongste jeugd werd speciaal gepresenteerd aan de aanwezige ouders. Deze dag werd verder het startschot gegeven voor de Grote Club Actie. De weergoden waren de club goed gezind en de vereniging kijkt terug op een zonnige en geslaagde seizoensouverture.