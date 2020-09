Zangkoor Lief&Leed uit Ellecom officieel vereniging

ELLECOM – Op 9 september 1999 (9-9-99) begon een groep vrouwen uit Ellecom enthousiast met elkaar te zingen. Op 9 september 2020, precies 21 jaar later laat het koor Lief&Leed zich officieel registreren als vereniging bij notaris De Kroon in Dieren.

Eigenlijk werkt het koor al jaren als een vereniging. Er is een bestuur, er is een muziekcommissie en een activiteitencommissie en er is jaarlijks een algemene ledenvergadering, maar het contract van de dirigent is met de bestuursleden persoonlijk. Nu in de coronatijd liep het koor tegen problemen aan. Ze werden bijvoorbeeld niet op de hoogte gehouden door de Gemeente of een korenbond en konden nergens aankloppen omdat ze niet officieel geregistreerd staan. Ze vonden het dan ook tijd om na 21 jaar volwassen te worden en de aansprakelijkheid officieel vast te leggen.

Lief&Leed bestaat uit een dertigtal vrouwen en zingt iedere woensdagavond, met uitzondering van de laatste woensdag van de maand en vakanties, in het Dorpshuis in Ellecom. Onder de bezielende leiding van dirigent Marije Heemskerk wordt een breed genre vertolkt zoals Dear Future Husband, Glow, Happy, May it Be, Adiemus, Mag ik dan bij Jou en nog vele andere liedjes. Het streven is om eens in de anderhalf, twee jaar een groter optreden te organiseren en tussendoor mee te werken aan kleinere uitvoeringen. Vaak in combinatie met andere muziekverenigingen uit de buurt.

Lid zijn van een koor is meer dan zingen alleen. Lief&Leed houdt verschillende bijeenkomsten zoals een zomerborrel, soep eten als jaarafsluiting, filmavonden, soms een workshop om ook op andere manieren leuke dingen met elkaar te doen. Het koor is voor velen heel waardevol en het samenzijn en de saamhorigheid wordt nu ook enorm gemist nu er niet gezongen kan worden in deze gekke coronatijd.

Voor vrouwen die willen aansluiten bij Lief&Leed zijn een paar plekken beschikbaar. Meer informatie is te verkrijgen via tel. 0313-416200 of per e-mail: info@vrouwenkoorliefenleed.nl.