Zangeres Mary uit Rheden verovert hitlijst met haar levenslied

RHEDEN – Mary van Baal (60) uit Dieren zette haar persoonlijke levensverhaal om in muziek. De Rhedense bracht drie autobiografische nummers uit die nu samen al een jaar in in de verzoekparade van TV Oranje staan. “Ik ben misschien niet de beste zangeres, maar ik zing vanuit mijn hart en ziel, dat raakt mensen.”

Muziek speelde altijd al een grote rol in het leven van Mary. In haar moeilijke jeugd vond ze veel steun in de muziek. “Nummers van de Zangeres zonder naam hebben mij er doorheen geholpen”, vertelt de zangeres. De wens om zangeres te worden was er wel, maar in het pleeggezin waar ze opgroeide was daar geen ruimte voor. Toen ze twee jaar geleden haar halfbroer ontmoette kwam daar verandering in. “Ik dacht: ik ga voor jou zingen”, aldus Mary. Ze zong voor haar broer op de zomermarkt in Dieren en werd overspoeld met positieve reacties. De zangeres kreeg de smaak te pakken en via de website van Vakantieveiligen kocht ze voor 5 euro een opname in een muziekstudio. Voor haar man zong ze het nummer “Trots op Jou” van Wesly Bronkhorst. Ook in de studio waren ze onder de indruk van haar talenten. “Meid, wat een mooie stem,daar moet je mee verdergaan”, was het advies.

Mary kwam uiteindelijk bij volkszanger Frank van Etten terecht. De zanger bood Mary een contract aan en schreef een nummer voor haar. “Ik heb hem een uur mijn verhaal verteld en hij schreef daar zo’n treffend nummer over.” Haar eerste eigen nummer ‘Zij kruipt door mijn bloed’, was een feit. Het nummer gaat over de biologische moeder van Mary.

De Rhedense kwam er pas op elfjarige leeftijd achter wie haar moeder was. Een verstandelijk en lichamelijk beperkte vrouw die zwanger was geraakt van haar stiefvader, Mary’s (stief)opa. Haar moeder overleed op 21-jarige leeftijd in het kraambed en Mary heeft haar nooit gekend.Het enige aandenken dat Mary aan haar biologische moeder heeft is een kleine foto die op een speciaal herdenkplekje in haar huis staat. “Als ik het nummer zing voel ik mijn moeder, dat betekent zo veel voor mij.”

Het nummer maakte niet alleen bij Mary veel los. Vooral via Facebook krijgt ze veel reacties van fans. “Ik krijg soms hele verdrietige verhalen als reactie op mijn nummers. Ik geef iedereen een reactie. Als iemand tijd voor mij maakt, wil ik dat andersom ook doen.” Dat haar nummer op nummer 8 in de verzoekparade van TV Oranje binnenkwam was de kers op de taart. “Mijn zoon was aan het kijken en riep: ‘mam, je staat er in!’ ik had het nooit verwacht.” Ook haar volgende nummers “Een trapje naar de hemel en De Cirkel van mijn leven, kwamen binnen in de verzoekparade van TV Oranje. Ze werd uitgenodigd bij verschillende radioprogramma’s en heeft zelfs al een aantal optredens in haar agenda staan.

Na drie nummer is Mary vastberaden om er nog heel veel meer te maken. Haar volgende nummer is wel anders dan dat haar fans gewend zijn. “Ik kreeg geregeld de vraag of ik ook niet een vrolijk nummer kon maken en was het daar eigenlijk wel mee eens. De eerste 21 jaar van mij leven waren niet mooi, maar nadat ik mijn man Ed ontmoette is alles veel positiever geworden.” Haar man, kinderen en kleinkinderen geven haar dan ook genoeg inspiratie om een positief nummer op te nemen. “Ik wil er geen geld mee verdienen, ik wil dingen op mijn manier verwerken en er anderen kracht mee geven.”